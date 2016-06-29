Москва, 29 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Похоже, что Евросоюз после окончательного оформления Brexit может пойти по сомнительному сценарию, который был обозначен в грустной русской шутке 90-х годов: «У тебя только два выхода — либо слияние, либо поглощение». Как сообщают польские и ряд украинских СМИ (других источников у этой новости пока нет), руководство Евросоюза всерьез рассматривает возможность повести континентальную Европу именно по одному из таких путей, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту выход Великобритании из ЕС.

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«Так, министры иностранных дел Германии и Франции якобы одобрили разработанный кем-то в ЕС план превращения Евросоюза, который в настоящее время является наднациональным образованием, в «супергосударство» с единой конституцией, единой армией, единым центральным банком (которым, видимо, должен стать ЕЦБ), единой системой налогообложения, и наконец, с ликвидацией границ внутри стран ЕС. Не забыли и про мигрантов: система распределения беженцев и помощи им в ЕС тоже будет единой. Предполагается, бьют тревогу польские СМИ, что этот план может быть представлен министрам иностранных дел стран «Вышеградской четверки», в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, на одобрение, которое, по всей видимости, должно стать молчаливым», — сказала Мильчакова.

«Беспокойство Польши относительно вероятности создания на базе ЕС «супергосударства» вполне понятно. Страна сравнительно недавно «освободилась» от коммунизма, а теперь ей предлагают вообще самоликвидироваться и войти в новое образование государств, которое будет мало чем отличаться от СССР. Разве что права выхода, наверное, у новых присоединившихся к «супергосударству» членов ЕС уже не будет, ведь по сообщениям польским СМИ, одной из целей создания такого «супергосударства» является недопущение новых брекзитов и прекращение парада европейских суверенитетов — многие страны ЕС, хотя и осторожно, но уже заявляют о возможности проведения у себя аналогичных референдумов», — пояснила Мильчакова.

«Практически для всех стран ЕС, не только для экономически слабых, создание такого государства будет означать присоединение к Германии как к самой экономически развитой стране. То есть фактически это будет не слияние, а поглощение одним более сильным государством многих более слабых. И тут возможно появление не столько нового СССР, сколько нового «четвертого рейха». Поэтому беспокойство славянских стран совершенно понятно — память о Второй мировой войне сторонникам забвения истории стереть так и не удалось», — отметила эксперт.

«Несмотря на то, что Евросоюз в его нынешнем виде обладает некими качествами социалистического наднационального образования (например, наступление государства на бизнес в виде тех же антироссийских санкций либо квотирования производства сельскохозяйственной продукции), вряд ли из него получится новый СССР или тем более, «четвертый рейх». Ведь изначальной целью образования ЕС было недопущение усиления экономической и политической роли Германии в мире, после того как ФРГ и ГДР объединились (точнее, после поглощения бывшей ГДР более успешным западным «партнером»), — высказала свое мнение Мильчакова.

«Поэтому наднациональное государство в Европе пока устраивает всех. Но альтернативой ему может быть только возвращение к национальным государствам без какого-либо единого центра. Скорее всего, данная новость вскоре будет опровергнута или каким-то образом уточнена. Однако уже ясно, что еврочиновники в настоящее время не имеют обоснованного мнения относительно реформирования ЕС, из чего следует, что евро сейчас становится инструментом не очень привлекательным для инвестиций», — резюмировала эксперт.