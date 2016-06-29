Берн, 29 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Швейцарские палеонтологи установили, что около 250 млн лет назад, спустя миллион лет после знаменитого Пермского вымирания животных и растений, на Земле произошло еще одно схожее событие, сообщает журнал Scientific Reports.

torange.biz Окаменелости

Причины катастрофы пока неизвестны, но косвенные признаки указывают на связь этого события с мощными извержениями вулканов на территории современной Сибири.

Ученые склонны называть этот период «эрой массовых вымираний», на восстановление после которых флора и фауна Земли тратили по несколько миллионов лет.

Ученые пришли к такому выводу при изучении 400-метрового слоя осадочных пород в современной Гренландии, сформировавшегося во время Пермского вымирания и в первые эпохи Триасового периода.

Исследователи пытались понять, почему видовой состав растений оставался крайне скромным в первые несколько миллионов лет после завершения Пермского вымирания, несмотря на освобождение экологических ниш и почти полное отсутствие травоядных животных.

При изучении изменений концентрации углерода-13 и структур и размеров зерен пыльцы и спор растений ученые пришли к выводу, что катастрофа повторялась.

Аналогичные исследования в Австралии и в Пакистане показали, что вымирание затронуло не только Гренландию, но и всю планету.

Причиной этого вымирания ученые считают гигантское излияние магмы в Восточной Сибири и заполнение атмосферы вулканическими газами, вызвавшими глобальное потепление и «парниковый режим».

Серия из двух и более вымираний хорошо объясняет как замедленное восстановление флоры, так и странности в неодновременном вымирании групп морских моллюсков и других обитателей моря. Исходя из этих данных, вся история эволюции жизни на рубеже Пермского и Триасового периодов нуждается в пересмотре, считают авторы исследования.