Чита, 29 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Четверо претендентов на пост губернатора Забайкальского края подали документы для участия в выборах в краевую избирательную комиссию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии Забайкалья.

Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева (фрагмент). 1917

Так, региональное отделение «Аграрной партии России» представило в краевой избирком документы о выдвижении на должность губернатора Забайкальского края Анатолия Вершинина. Коммунисты выдвинули в качестве кандидата депутата Заксобрания края Николая Мерзликина. «Единую Россию» на предстоящих выборах представит врио губернатора региона Наталья Жданова.

Как сообщало ИА REGNUM, первым официально выдвинутым кандидатом на должность губернатора Забайкальского края стал представитель партии «Патриоты России» Тагир Аглямов.

Напомним, выборы главы Забайкалья состоятся 18 сентября в Единый день голосования. Указ о назначении Натальи Ждановой врио губернатора Забайкальского края президент России Владимир Путин подписал 17 февраля. Ранее возглавлявший Забайкалье Константин Ильковский досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию 17 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Ильковского связана с плохой финансовой дисциплиной, а также из-за невыполнения обязательств региона по переселению граждан из аварийного жилья.