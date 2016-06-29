Посёлок городского типа Мостовской, Краснодарский край, 29 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Детский лагерь Матвея Шпаро «Большое приключение» в Мостовском районе все-таки начал работу. Разрешение на открытие и прием отдыхающих лагерь получил только после повторной комплексной комиссии, состоявшей из представителей администрации муниципалитета, Роспотребнадзора и МЧС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 29 июня, на замечания проверяющих руководство лагеря отреагировало оперативно.

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«Предупреждение о недопустимости открытия лагеря до устранения выявленных нарушений руководству лагеря было внесено 23 июня по результатам комплексной проверки прокуратурой Краснодарского края. В течение трех дней недостатки были устранены, лагерь открылся», — сообщил пресс-секретарь клуба «Приключение» Вячеслав Венедиктов.

По его словам, недоработки в подготовке к приему детей были связаны с тем, что на момент проверки не было смонтировано завезенное оборудование, в частности, оборудование медицинской палатки. К настоящему времени все замечания устранены. Лагерь, созданный известными путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро, признан готовым к приему детей, о чем составлен соответствующий акт.

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Уже днем 27 июня в палаточный городок, расположившейся на поляне недалеко от поселка Бугунжа, приехали первые юные путешественники из Москвы, Краснодарского края, других регионов России. Всего за три летних месяца в южном «Большом приключении» отдохнут и наберутся сил 500 ребят.

Горный лагерь «Большое приключение» в Мостовском районе работает с 2014 года. Основатели лагеря — известные российские путешественники Матвей и Дмитрий Шпаро. В лагере отдохнут дети и подростки от 10 до 17 лет. Пройдя подготовку в базовом лагере — научившись ставить палатку, разводить костер, работать в команде — дети отправятся в настоящее путешествие.

Добавим, что проверке на прошлой неделе вместе с «Большим приключением» подвергся и детский оздоровительный лагерь «Чайка» Новопокровского района. Здесь проверяющие установили многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, в отдельных хозяйственных помещениях лагеря нет автоматической пожарной сигнализации и огнетушителей, не обеспечен беспрепятственный подъезд к источникам наружного пожаротушения, а возле спального корпуса навален строительный мусор.

Покрытия полов и потолки в спальных комнатах с повреждениями, частично изношена мебель. Кроме того, допущены нарушения при организации питания детей и их питьевого режима, не созданы условия для надлежащей организации медицинской помощи, не в полном объеме сотрудниками лагеря пройден медицинский осмотр. Детский лагерь закрыт до устранения нарушений закона, дети, находившиеся на отдыхе, отправлены домой.