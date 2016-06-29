Москва, 29 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Возле посольства Турции в РФ жители Москвы оставляют сотни цветов в память о жертвах теракта в аэропорту Стамбула, сообщает 29 июня корреспондент ИА РЕ.

DrScythe Траурный цветок

Жители Москвы приходят к зданию посольства в 7-ом Ростовском переулке и оставляют розы и гвоздики. Сотрудники посольства благодарят людей, которые продолжают нести цветы и выражать соболезнования.

В 15:00 возле здания турецкой дипмиссии пройдет траурная акция по погибшим в аэропорту Стамбула. Ее участники возложат цветы и зажгут свечи, выражая соболезнования народу Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в аэропорту Ататюрка в Стамбуле погибли 36 человек и 147 — ранены. Руководство страны считает, что в террористической атаке, вероятнее всего, виноваты террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России).