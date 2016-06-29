Спикер петербургского заксобрания «несет крест» за арестованных депутатов
Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров чувствует ответственность за депутатов Светлану Нестерову и Вячеслава Нотяга, которых подозревают в уголовных преступлениях корыстной направленности. Об этом спикер заявил 29 июня на заключительном заседании парламента пятого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.
Макаров сказал, что «не снимает с себя ответственности» за тех людей, которые не присутствуют на последнем заседании уходящего созыва. Позднее он уточнил, что имеет в виду единоросса Светлану Нестерову, которая находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве при распределении бюджетных средств, и беспартийного Вячеслава Нотяга, которого обвиняют в получении взяток и также недавно перевели из СИЗО под домашний арест.
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«Я, безусловно, тоже приношу свою ответственность за эти ошибки, порой даже неадекватное поведение, которое не поддается разуму, это тоже мера моей личной ответственности за людей, которых нет сейчас в зале. Значит, что-то не предусмотрел, не предвидел, не оценил, не смог предотвратить, где-то проявил слабость, мягкотелость, щадя психологическое достоинство того или иного человека», — сказал Вячеслав Макаров.
Он еще раз добавил, что, принимая те или иные решения, всегда «стремился сохранить человеческое достоинство» и «психологическую устойчивость» упомянутых людей.
«Поэтому еще раз говорю, что это тоже мера моей ответственности за тех людей, которых здесь нет. И этот крест я буду, безусловно, нести до конца своей жизни», — подчеркнул единоросс.
Напомним, выборы Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва пройдут 18 сентября 2016 года.