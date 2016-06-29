Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров чувствует ответственность за депутатов Светлану Нестерову и Вячеслава Нотяга, которых подозревают в уголовных преступлениях корыстной направленности. Об этом спикер заявил 29 июня на заключительном заседании парламента пятого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент). 1510

Макаров сказал, что «не снимает с себя ответственности» за тех людей, которые не присутствуют на последнем заседании уходящего созыва. Позднее он уточнил, что имеет в виду единоросса Светлану Нестерову, которая находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве при распределении бюджетных средств, и беспартийного Вячеслава Нотяга, которого обвиняют в получении взяток и также недавно перевели из СИЗО под домашний арест.

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«Я, безусловно, тоже приношу свою ответственность за эти ошибки, порой даже неадекватное поведение, которое не поддается разуму, это тоже мера моей личной ответственности за людей, которых нет сейчас в зале. Значит, что-то не предусмотрел, не предвидел, не оценил, не смог предотвратить, где-то проявил слабость, мягкотелость, щадя психологическое достоинство того или иного человека», — сказал Вячеслав Макаров.

Он еще раз добавил, что, принимая те или иные решения, всегда «стремился сохранить человеческое достоинство» и «психологическую устойчивость» упомянутых людей.

«Поэтому еще раз говорю, что это тоже мера моей ответственности за тех людей, которых здесь нет. И этот крест я буду, безусловно, нести до конца своей жизни», — подчеркнул единоросс.

Напомним, выборы Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва пройдут 18 сентября 2016 года.