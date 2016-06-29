Великий Новгород, 29 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Председатель думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев направил главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обращение с просьбой восстановить участие Великого Новгорода в конкурсе по отбору символов для банкнот номиналом 200 или 2000 рублей, которые планируется выпустить в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 июня, в информационном управлении гордумы.

User№101 Софийский собор

Накануне, 28 июня, Центробанк объявил всероссийский конкурс по выбору символов для новых купюр. Великий Новгород не вошёл в число его участников из-за того, что достопримечательности города уже размещены на одной из банкнот ЦБ РФ. Речь идёт о банкноте номиналом 5 рублей с изображением памятника «Тысячелетие России», Софийского собора и стены Новгородского кремля. «Она исчезла из оборота, несмотря на то, что официально не выведена из обращения», — написано в письме спикера новгородской гордумы Эльвире Набиуллиной.

Тимофеев также отмечает, что символом города также является фигура государственного деятеля и полководца, новгородского князя Александра Невского, в память о котором на одноименной набережной в Великом Новгороде установлен памятник.

«В 2021 году согласно указа президента Российской Федерации № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» по всей стране пройдут праздничные торжества. А, значит, появление купюры с изображением новгородского князя и Великого Новгорода, одного из древнейших городов России, будет как никогда своевременно и в полной мере соответствовать национальной идее России», — отмечается в обращении.

Напомним, ранее депутаты городской думы уже просили Центробанк вернуть Великий Новгород на банкноты номиналом 200 или 2000 рублей, выпуск которых планируется в 2017 году. При этом отмечалось, что, помимо прочего, Великий Новгород также является родиной рубля.