Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Депутаты пятого созыва петербургского Законодательного Собрания 29 июня провели свое последнее заседание, передает корреспондент ИА REGNUM. Как отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, «не все депутаты вернутся в Мариинский дворец» после испытания выборами, которые состоятся 18 сентября текущего года.

assembly.spb.ru Зал заседаний ЗС СПб

Свое первое заседание пятый созыв провел 14 декабря 2011 года. С того дня в стенах Мариинского дворца было принято 748 законов Петербурга, 754 постановления парламента и 549 решений. Из принятых законов 306 были внесены губернатором северной столицы, 26 — прокуратурой, 13 — муниципалитетами.

Парламент Петербурга направил 108 законодательных инициатив в Государственную думу, а также 13 обращений президенту и 39 обращений к правительству страны.

После завершения работы Вячеслав Макаров и губернатор Георгий Полтавченко подписали план совместной работы на следующий год. Полтавченко отметил, что благодаря парламенту в городе удалось обеспечить законодательную поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, повысить комфорт городской среды, Петербург все больше привлекает внимание реальных инвесторов. Особняком, по словам градоначальника, стоят законы социального блока, например, поправки в Социальный кодекс Петербурга и разрешение использовать региональный материнский капитал на покупку отечественного автомобиля.

В следующем году Смольный планирует вносить новые поправки в Социальный кодекс, в частности, в сфере дополнительной поддержки детей и молодежи относительно проезда в общественном транспорте.

Полтавченко отметил важность закона о выборах депутатов Законодательного собрания, который вводит смешанную мажоритарно-пропорциональную систему. «Он должен способствовать еще более эффективному решению вопросов, волнующих избирателей», — считает губернатор.

Вячеслав Макаров заявил, что конструктивная работа, которая сложилась в парламенте, продолжится и в будущем созыве. «Впереди у нас испытание. Так станется, что не все депутаты вернутся в ЗакС. Но испытание дано вам свыше», — обратился он к коллегам, пожелав удачи в избирательной кампании.