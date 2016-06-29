Москва, 29 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Москве не дождавшись приезда скорой помощи скончался солист оркестра Большого театра, тромбонист Александр Морозов, сообщает Life.

dtpin.ru Скорая помощь

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в районе дома №9 по улице Академика Анохина. Очевидцы сообщили, что мужчина потерял сознание и упал.

«Я вызвала скорую, пять раз звонили, они приехали через 30 минут», — сказала женщина, пытавшаяся помочь Морозову.

Заслуженному артисту России Александру Морозову было 70 лет, с 1978 года он был солистом ГАБТ.