В Москве, не дождавшись медиков, умер солист оркестра ГАБТ Морозов
Москва, 29 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Москве не дождавшись приезда скорой помощи скончался солист оркестра Большого театра, тромбонист Александр Морозов, сообщает Life.
dtpin.ru
Скорая помощь
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в районе дома №9 по улице Академика Анохина. Очевидцы сообщили, что мужчина потерял сознание и упал.
«Я вызвала скорую, пять раз звонили, они приехали через 30 минут», — сказала женщина, пытавшаяся помочь Морозову.
Заслуженному артисту России Александру Морозову было 70 лет, с 1978 года он был солистом ГАБТ.