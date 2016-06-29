Красноярск, 29 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Кежемский районный суд конфисковал у «черного лесоруба» в Красноярском крае технику на 10 млн рублей. «Кежемским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя Останина Н.А., осуществляющего деятельность в сфере заготовки древесины. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), назначив 1 год 6 месяцев лишение свободы условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью 2 года», — говорится в сообщении.

comfortprestige.ru Черный лесоруб

Как рассказала ИА REGNUM старший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко, «использование служебного положения» в данном случае заключалось в том, что осужденный являлся предпринимателем в сфере лесозаготовок, но осуществлял эту деятельность недобросовестно.

Ущерб от незаконной лесозаготовительной работы, осуществленной в феврале 2015 года, оценивается в 422 тыс. рублей. По словам Пимоненко, такова стоимость деревьев, срубленных на территории Кодинского участкового лесничества. «Предприниматель осуществлял незаконную рубку деревьев. Такова стоимость срубленных лиственниц и сосен», — подчеркнула она.

Однако от назначенного наказания осужденный был освобожден в силу постановления Госдумы от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

В то же время, согласившись с доводами прокурора, суд конфисковал орудия и оборудование, при помощи которых было совершено преступление: валочная, трелевочная, сучкорезная машины, лесопогрузчик, два автомобиля с прицепами, стоимостью более 10 млн рублей. Как отметила собеседница ИА REGNUM, оборудование было изъято в пользу государства. «Технику конфисковали, это самый главный пункт. Она поступит государству, в его доход, а государство распорядится ею в рамках предоставленных законом полномочий», — сказала она.

В прокуратуре сообщают, что осужденный во время предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления признал полностью и возместил ущерб.