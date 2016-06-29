Ярославль, 29 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы принудительно выселили региональное отделение «Союза архитекторов России» из здания, где долгие годы размещалась организация. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области, выселение произведено по решению Арбитражного суда.

В историческом особняке на ул. Волкова — бывшем доме Клирикова — региональное отделение «Союза архитекторов России» больше «не проживает». Таков итог трехлетних судебных тяжб общественной организации с областной властью. Судебные приставы вскрыли двери в особняк, описали и опечатали имущество и передали на ответственное хранение взыскателю — департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области.

По словам председателя правления Ярославского регионального отделения «Союза архитекторов России» Андрея Лукашова, здание является областной собственностью и было передано общественной организации в бессрочное безвозмездное пользование. В 1994 году Постановлением губернатора Ярославской области особняк получил статус Дома архитекторов. Но у сегодняшней региональной власти свои взгляды на использование помещения в исторической части города.

«Раньше мы занимали все здание — здесь проходили выставки, совещания, работали детская школа и мастер-классы. Конечно, и прежде были попытки нас потеснить — но все улаживалось. Сергей Вахруков, будучи губернатором региона, проявил незаурядный интерес к архитектуре и градостроительству, результатом чего стало заключение с областным правительством соглашения о сотрудничестве.

Планировалось, что «Союз архитекторов» будет активно участвовать в общественной жизни Ярославской области, на его базе будут организовываться архитектурные форумы. Департаменту Госимущества поступило предложение рассмотреть возможность освободить нас от платы за коммунальные услуги, а мы, в свою очередь, должны были разработать проект реставрации фасадов здания. Стоимость проекта составила порядка 350 тыс рублей, но с приходом к власти губернатора Сергея Ястребова он оказался никому не нужен. Нас попросили освободить помещение», — рассказал Андрей Лукашов.

В 2013 году в областной «Союз архитекторов» нагрянула проверка департамента госимущества, которая сочла, что здание используется не по назначению, а заодно выставила организации финансовые претензии на сумму порядка 330 тысяч рублей, отмечает Андрей Лукашов.

«Мы с этой суммой не согласились и оспорили ее в суде. Департамент не смог подтвердить свои претензии документально, и в результате решением суда долг был снижен до 150 тысяч. Мы готовы их возместить, о чем я уведомил директора департамента госимущества Владимира Кускова в прошлый четверг. Он мне дал понять, что дело не в деньгах — нужно само здание», — пояснил председатель правления организации.

При этом «Союз архитекторов» остался вовсе без помещения. Этот факт Андрей Лукашов считает нарушением законодательства о культурной политике, которое предписывает в подобных ситуациях предоставлять учреждениям культуры другое помещение равнозначной площади. Лукашов утверждает: соответствующий статус Ярославского «Союза Архитекторов» подтвержден Минюстом. Но у региональной власти, по его словам, на этот счет другое мнение.

Впрочем, в будущем организации председатель правления не сомневается — в следующем году Ярославское отделение отметит 80-летие. Вопрос только в том, что будет с Ярославлем в ближайшее время, подчеркивает Лукашов и упрекает региональную власть в позиции «временщика».

«Когда в 2005 году Ярославль получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, кафедра организации разместилась в нашем здании. В конце прошлого года их выселили — тихо все это прошло, теперь кафедры ЮНЕСКО в Ярославле нет. Теперь выселили нас. Все это наглядно демонстрирует отношение губернатора и его подчиненных и к общественным организациям, и к культуре в целом. Отсюда мы имеем столь печальные итоги и в архитектуре, и в городской застройке.

Я не знаю, с кем советуется губернатор при принятии решений в этой сфере, но квалификация и качество этих советов вызывают сомнения. Профессиональное же сообщество отстранено от принятия решений. Хотя по требованиям ЮНЕСКО контроль за состоянием объекта всемирного наследия должен осуществляться общественными организациями. Кто профессионально сможет это сделать, кроме Союза архитекторов — я не знаю. Если же в Ярославле в градостроительной политике ничего не изменится, можно забыть о туризме, о «Золотом кольце» — потому что с каждым годом мы приближаемся к краху», — отмечает Андрей Лукашов.

Тем не менее ярославский Союз архитекторов не намерен сдавать позиции. Андрей Лукашов считает целесообразным обратиться с кассационной жалобой в Верхне-Волжский Арбитражный суд и привлечь в свою поддержку Союз архитекторов России.