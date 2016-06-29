Москва, 29 июня, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, направленный на установление правовых основ создания и определение правового режима лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Уильям Чейз. Городской парк. 1888

Устанавливаются правила создания лесопарковых зеленых поясов, режим особой охраны природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, объем и порядок размещения информации о них, особенности рубок лесных, иных насаждений и порядок их компенсации, правила осуществления общественного контроля в области охраны окружающей среды на данных территориях.

Также устанавливается административная ответственность за нарушения в лесопарковом защитном поясе правил использования лесов; незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан; правил санитарной безопасности в лесах; правил пожарной безопасности в лесах, а также за нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.

Закон был предложен активистами Центра общественного мониторинга экологии защиты леса Общероссийского народного фронта, набрал за месяц более 100 тыс. необходимых подписей на сайте Российской общественной инициативы, получил положительное заключение Общественной палаты, экспертного совета «Открытого правительства», Высшего экологического совета Думы, отметил депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»). Необходимость появления такого закона давно назрела и связана она со значительной деградацией российских лесов за два минувших десятилетия, констатировал парламентарий. «Для этого были две основные причины: помимо черных лесорубов, с которыми активисты ОНФ активно борются, это позиция арендаторов лесов, которым проще было заплатить штраф 10 тыс. рублей», — объяснил Гутенев. «Второе — это изъятие лесов Гослесфонда по причине коррупции районных чиновников и попустительства надзорных органов, когда земли Гослесфонда изымались из государственного оборота», — сказал он.