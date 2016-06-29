Москва, 29 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган беседовали по телефону 40 минут. Об этом 29 июня сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в окружении президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отмечают журналисты, переговоры прошли «очень продуктивно и позитивно».

Официальное заявление по итогам телефонной беседы ожидается позднее.

Напомним, 27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения президенту РФ Владимиру Путину за сбитый в ноябре 2015 года российский Су-24 и погибшего в результате атаки российского лётчика.

По словам Эрдогана, Россия является для Турции «другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения».

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации», — цитирует пресс-служба текст письма.

По словам турецкого лидера, «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию», а «организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами».

Эрдоган подчеркнул, что вся эта работа была проведена «на уровне, достойном турецко-российских отношений»: «Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе».

Президент Турции напомнил о судебном расследовании в отношении гражданина, подозревающегося в причастности к смерти российского лётчика, а также выразил своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией и совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом.

Впоследствии, 29 июня, в Кремле сообщили, что Путин проводит телефонную беседу с Эрдоганом.