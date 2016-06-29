Москва, 29 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. За нарушения бюджетного законодательства в части формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может быть установлена административная ответственность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

ИА REGNUM Госдума

Сейчас, согласно законодательству, существует исключительно дисциплинарная ответственность главных распорядителей за своевременность реализации инвестиционных проектов. Между тем сроки реализации инвестиционных проектов в ряде случаев нарушаются, отмечают в правительстве РФ.

«В результате значительный объем расходов федерального бюджета с учетом длительности процедур определения подрядчиков проектных и строительных работ приходится на конец года, что приводит к образованию на конец года дебиторской задолженности по оплаченным авансам, а также к образованию незавершенного строительства», — считают в правительстве РФ.

В связи с этим законопроект предполагает, что нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, правил, порядка либо условий их предоставления, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс до 30 тыс рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет. За нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты на софинансирование капвложений в объекты государственной или муниципальной собственности, порядка или условий их предоставления, предусматривается административный штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс до 50 тыс рублей или дисквалификация на срок до 2 лет.

Такие же наказания повлекут за собой нарушения распорядителями и получателями бюджетных в ходе исполнения ими полномочий госзаказчика, а также предоставления бюджетных субсидий.

Кроме того, законопроект предполагает, что бюджетная отчетность признается недостоверной в случае наличия в такой отчетности искажения любого показателя бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%.

Законопроектом предлагается также установить административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного представления органа государственного финансового контроля. Принятие документа позволит «усилить контроль за исполнением бюджетного законодательства, повысить результативность использования бюджетных средств, направленных на капитальные вложения, и снизить объем дебиторской задолженности по расходам из средств федерального бюджета», считают в правительстве РФ.