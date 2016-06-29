Москва, 29 июня, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Закон об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения одобрил Совфед в ходе заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

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Федеральный закон предусматривает сокращение с пяти лет до трех лет срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного производства. Срок сокращается за счет включения срока, необходимого на освоение земельного участка, в общий срок неиспользования такого участка. Признаки неиспользования земельных участков и критерии существенного снижения плодородия почв устанавливаются правительством РФ.

Публичные торги проводятся по инициативе региона. Предусматривается возможность проведения повторных публичных торгов и торгов посредством публичного предложения с поэтапным снижением цены. Если земельный участок не продан на торгах, в течение месяца он может быть приобретен в муниципальную собственность по минимальной цене торгов в форме публичного предложения. Если же земельный участок не приобретается в муниципальную собственность, орган исполнительной власти субъекта РФ обязан приобрести данный земельный участок в государственную собственность по минимальной цене торгов в форме публичного предложения.

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Предусмотрен ряд ограничений в отношении участников таких торгов — как юридических, так и физических лиц, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов.

«Целью закона не является отнять землю у тех, кто ее не обрабатывает. Прежде всего, мы исходили из того, что необходимо создать условия для того, чтобы собственники этой земли начали ее обрабатывать», — заверил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»).

Положения о порядке изъятия сельхозземель вступят в силу 1 января 2017 года.