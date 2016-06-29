Мурманск, 29 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Мурманские власти решили не вводить ограничение на вылов рыбы в реках Заполярья. К таким выводам, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли участники очередного заседания региональной противоэпизоотической комиссии.

Константин Коровин. Рыболов

«В июне текущего года в реках Кола и Тулома были выявлены экземпляры дикого атлантического лосося с признаками заболевания ульцеративным дермальным некрозом, — напомнили в пресс-службе правительства. — В протокольном решении комиссия рекомендовала продолжить мониторинг акватории ряда рек и исследование пораженной рыбы, провести анализ имеющихся данных о качестве воды и грунта ряда водных объектов области. Также рекомендовано временно воздержаться от распределения водных участков для рыборазведения».

По информации мурманского правительства, члены комиссии могут обратиться за помощью в Росрыболовство. Чиновники собираются привлечь учёных из академических институтов для изучения данного заболевания рыб и выработки мер борьбы с ним.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманскую область вернулось заболевание дикой сёмги — рыба вновь массово гибнет. Клинические признаки заболевания схожи с прошлогодними: это и поражение кожи — сначала в области головы, затем по всему телу, и обсеменение грибком и другими вторичными инфекциями. Сейчас отход дикой сёмги составляет порядка 70 экземпляров.

Отметим, ранее специалисты пытались помочь больной рыбе, однако лечение не помогло.