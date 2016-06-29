Владикавказ, 29 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Северо-Осетинское региональное отделение Либерально-демократической партии России будет бороться за место в Госдуме РФ седьмого созыва. Как сообщает 29 июня корреспондент ИА REGNUM, прошедший накануне съезд ЛДПР утвердил кандидата в депутаты по республиканскому одномандатному избирательному округу №25.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

В Северной Осетии среди претендентов на мандат депутата нижней палаты федерального парламента оказался руководитель регионального отделения ЛДПР Сослан Бестаев. Несмотря на то, что он сравнительно недавно занял должность координатора, именно ему доверили в партийном руководстве быть кандидатом в депутаты по одномандатному округу.

Отметим, что представителю ЛДПР придется бороться за мандат в условиях жесткой конкуренции. Соперниками Сослана Бестаева уже стали единоросс Артур Таймазов и самовыдвиженец Мурат Агузаров, брат умершего в феврале 2016 года главы РСО-Алания Тамерлана Агузарова. Кроме того, среди претендентов в ближайшее время окажется и кандидат от партии «Патриоты России».

Напомним, что ЛДПР не представлена в парламенте Северной Осетии, хотя руководители ее регионального отделения всегда участвовали в выборах депутатов республиканского законодательного органа. На муниципальном уровне партия имеет места и в районных и сельских собраниях представителей.