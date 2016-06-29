Астраханская область, 6 августа, 2007, 12:20 — ИА Регнум. С начала текущего года по состоянию на 6 августа по Астрахани и Астраханской области зарегистрировано 623 пожара. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Астраханской области, на пожарах погибло 56 человек и 28 получили травмы различной степени тяжести. Пожарными-спасателями спасено 558 человек.

Так, 30 июля в 16:17 произошло загорание хозяйственной постройки в селе Осыпной Бугор по ул. Тукая. В результате пожара огнем повреждена хозяйственная постройка на площади 40 кв. м. Спасен один человек.

2 августа в 15:48 загорелся жилой дом и летняя кухня в селе Капустин Яр по ул. Советская. Огнем была повреждена внутренняя кровля дома на площади 30 кв. м и летняя кухня на площади 6 кв. м. Аналогичный пожар произошел 4 августа в 04:37 по ул. Бабаевского. Огнем повреждена летняя кухня на площади 30 кв. м и наружная стена жилого дома на площади 20 кв. м. В обоих случаях пожарными-спасателями спасено два человека.

3 августа в 01:42 загорелся жилой дом в Ахтубинске по ул. Красная. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и кровля дома на площади 24 кв.м. Пожарными-спасателями спасено три человека