Вологда, 29 июня, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В регионе подвели предварительные итоги посевной кампании 2016 года. В настоящее время общая посевная площадь составляет 357 тыс. гектаров, что на 10 тыс. меньше площади 2015 года. Хозяйства области посеяли более 125 тыс. гектаров яровых зерновых культур, это чуть больше уровня прошлого года, но общая посевная площадь зерновых культур (127,7 тыс. га, с учетом озимых) не достигла уровня прошлого года (129,2 тыс. га). Причина этого — недосев озимых из-за переувлажнения почв минувшей осенью. В этом году вологодские аграрии выполнили план по посадке картофеля и овощей (почти 21 тыс. гектаров) и по посеву льна-долгунца (5,8 тыс. га), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте сельского хозяйства.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Под урожай аграрии области приобрели 26,8 тыс. тонн минеральных удобрений. В общей сложности, в 2016 году в хозяйствах всех категорий планируется произвести 250 тыс. тонн зерна (аналогичный объем был и в минувшем году). Картофеля и овощей планируют собрать больше, чем в прошлом году: 250 тыс. тонн картофеля (больше на 15,3 тыс. тонн), 62 тыс. тонн овощей (больше на 1,4 тыс. тонн).

«На проведение посевной кампании хозяйствами области планировалось направить 1509 млн рублей, включая кредитные ресурсы. В настоящее время сельхозтоваропроизводителям направлены субсидии 750 млн рублей, в том числе 320,8 млн рублей из федерального бюджета и 429,2 млн рублей из областного бюджета», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника областного департамента сельского хозяйства и продресурсов Анна Беляевская.

Что касается заготовки кормов, в 2016 году хозяйствам Вологодской области предстоит заготовить 86 тыс. тонн сена (на 9,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году); 43 тыс. тонн сенажа (на 11 тыс. тонн больше, чем в 2015), а также 500 кг витаминно-травяной муки. К настоящему моменту в регионе уже заложено 432 тыс. тонн силоса — это 28% от запланированных объемов.

«Как и в прошлом году, хозяйства центральной зоны региона к заготовке кормов приступили с конца мая. В настоящее время не приступили к заготовке только Бабушкинский, Вашкинский, Вытегорский, Сямженский и Нюксенский районы. Они заготавливают в основном сено, массовая заготовка которого начинается с июля», — отметила Беляевская.

Лидерами по заготовке кормов являются Вологодский и Грязовецкий районы. Самые низкие темпы заготовки отмечены в Тарногском, Бабаевском, Усть-Кубинском и Вожегодском районах.