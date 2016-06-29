Вашингтон, 29 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня стало известно, что запасы нефти в США вновь сократились. Эта тенденция наблюдается на протяжении уже шести последних недель. Вопреки прогнозу экспертов, которые ожидали сокращение на 2,5 млн баррелей, на этот раз запасы уменьшились до 3,86 млн баррелей «черного золота». Об этом говорят данные API.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно информации института, в нефтяном хранилище Кушинг, которое является для США основным, тоже сократились запасы нефти. Уменьшение объемов нефти составило 1,207 млн баррелей. Отметим, что в это нефтехранилище поставляется «черное золото» для поставок по фьючерсам.

Кроме того, снизились и запасы бензина (416 тыс. баррелей) и дистиллятов (832 тыс. баррелей). Эти сообщения не могли остаться игроками на нефтяном рынке незамеченными. Как и следовало ожидать, рынок отреагировал положительно. Однако сильных изменений на рынке не произошло: цены на нефть повысились всего на 2%.

На минувшей неделе, по данным API, сокращение запасов достигло 5,22 млн баррелей. Однако позже в министерстве энергетики США заявили, что уменьшение запасов, безусловно, присутствует, но не в таких объемах. По данным Минэнерго, этот показатель составил менее одного миллиона баррелей. Сегодня, 29 июня, свои данные о запасах нефти за прошедшую неделю должно будет опубликовать американское энергетическое ведомство. После чего будет видно, сойдутся ли данные Минэнерго и API.

Ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю, которая закончилась к 10 июля, по данным американского Минэнерго, запасы нефти в США упали на 0,9 млн баррелей. Тогда эксперты американской нефтяной отрасли ожидали гораздо большего сокращения запасов, а именно, на 2,1 млн баррелей. Что касается основного нефтехранилища Кушинг, то здесь в начале июня, напротив, запасы возросли на 0,9 млн баррелей.

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В США считают, что сокращение запасов нефти способствует повышению цен на нефть. Однако аналитики Bloomberg не согласны с такой точкой зрения. Они, основываясь на ожиданиях специалистов и прогнозах Международного энергетического агентства, уверены, что еще несколько лет подряд цены на нефть будут находиться под давлением даже при общемировом сокращении запасов «черного золота». Причина заключается в том, что даже если в ближайшее время спрос и предложение сбалансируются, то все равно нефтехранилища переполнены, и пока эти ресурсы не будут значительно уменьшены, значительных изменений ждать не приходится.