Пекин, 29 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Китайский военный эксперт Цао Вэйдун в эфире телеканала CCTV заявил, что второй китайский авианосец может быть спущен на воду в конце этого года или в начале следующего.

chinanews.com Второй китайский авианосец в доке

Ранее в сети Интернет появились фотографии строительных работ и кадры со спутника, которые свидетельствуют, что процесс строительства авианосца перешел на завершающую стадию, пишет «Сина синьвэнь».

Как отметил Цао Вэйдун, строительство судна может занять еще 9 месяцев. Также эксперт отметил, строительство судна состоит из 3 этапов: строительство — наращивание тела корабля, спуск на воду — судно не покидает свой причал, эксплуатация — прохождение учений, с целью изучение его скорости и точности орудий.