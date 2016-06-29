Из-за Brexit сотни тысяч литовцев могут отказаться от своего гражданства
Вильнюс, 29 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. После того, как граждане Великобритании решили, что больше не хотят быть членами блока, объединяющего 28 государств, забеспокоились не только руководители всех стран ЕС и сами британцы, но многие эмигранты из Литвы. Великобритания традиционно является самым популярным направлением эмиграции среди литовцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.
«Мы должны задать себе вопрос — какие меры мы должны предпринять, чтобы обеспечить благополучие своих граждан, живущих в Соединенном Королевстве? Британцы сказали свое слово — почти 52% жителей высказались за то, что Великобритании пора покинуть ЕС. Этот выбор — хотя и вызвал немало паники, политические и экономические изменения в самой Великобритании — является свободным и законным решением, их волей. Мы должны уважать его и по-прежнему поддерживать хорошие отношения с этой страной. Все же, как бы ни менялась ситуация в Соединенном Королевстве, в первую очередь мы должны думать о живущих там гражданах. Главное обеспечить, чтобы правовое и социальное положение живущих и работающих в Великобритании литовцев не изменилось. Пока что рано гадать, как изменится свободное передвижение рабочей силы после выхода страны из ЕС. Затронут ли изменения только новых эмигрантов, или и эмигрантов, уже живущих в стране в течение некоторого времени? А может быть, нечего опасаться, и никаких последствий не будет», — рассуждает депутат Европарламента от Литвы Валентинас Мазуронис.
По его словам, одним из возможных инструментов защиты для литовских эмигрантов может стать вопрос узаконивания двойного гражданства.
«Об этом стоит задуматься и из-за безжалостной статистики — ежегодно Литву покидают десятки тысяч человек. Живя далеко от родины, они платят налоги чужому государству, но у них нет права участвовать в его политической жизни. Так, к сожалению, случилось и на этот раз. При решении вопроса выхода Великобритании из ЕС у наших эмигрантов не было права голоса. Хотя это напрямую затронуло обеспечение их благополучия в чужом государстве, они не могли выразить свою политическую волю. Пока что единственная перспектива участвовать в демократических процессах страны — отречься от своей принадлежности к литовской нации, отказаться от своей самобытности, отказаться от своего гражданства. Хотим ли мы этого? Мы живем в 21 веке, поэтому пора смириться с реальностью и перестать жить в мечтах — эмиграция уже стала естественным и никого не удивляющим явлением. Поэтому давайте перестанем ограничивать свободу людей и предоставим им право на двойное гражданство. В ином случае, литовцы, на время уехавшие за границу за заработком, могут и не вернуться, а после отказа от гражданства своей страны желания приехать тем более не будет», — отметил политик.
Он выразил надежду, что Brexit будет тем событием, «которое, наконец, заставит задуматься и наших политиков». «Когда несколько сотен тысяч эмигрантов из Литвы начнут массово отказываться от литовского паспорта, показывать, что государство волнуется о них, будет слишком поздно», — заключил Мазуронис.
Напомним, с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году из Литвы эмигрировало по разным оценкам от 600 тыс. до одного млн жителей. Сейчас по официальной статистике в Литве проживает менее 2,9 млн человек.