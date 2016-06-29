Вильнюс, 29 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. После того, как граждане Великобритании решили, что больше не хотят быть членами блока, объединяющего 28 государств, забеспокоились не только руководители всех стран ЕС и сами британцы, но многие эмигранты из Литвы. Великобритания традиционно является самым популярным направлением эмиграции среди литовцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмигранты

«Мы должны задать себе вопрос — какие меры мы должны предпринять, чтобы обеспечить благополучие своих граждан, живущих в Соединенном Королевстве? Британцы сказали свое слово — почти 52% жителей высказались за то, что Великобритании пора покинуть ЕС. Этот выбор — хотя и вызвал немало паники, политические и экономические изменения в самой Великобритании — является свободным и законным решением, их волей. Мы должны уважать его и по-прежнему поддерживать хорошие отношения с этой страной. Все же, как бы ни менялась ситуация в Соединенном Королевстве, в первую очередь мы должны думать о живущих там гражданах. Главное обеспечить, чтобы правовое и социальное положение живущих и работающих в Великобритании литовцев не изменилось. Пока что рано гадать, как изменится свободное передвижение рабочей силы после выхода страны из ЕС. Затронут ли изменения только новых эмигрантов, или и эмигрантов, уже живущих в стране в течение некоторого времени? А может быть, нечего опасаться, и никаких последствий не будет», — рассуждает депутат Европарламента от Литвы Валентинас Мазуронис.

По его словам, одним из возможных инструментов защиты для литовских эмигрантов может стать вопрос узаконивания двойного гражданства.

«Об этом стоит задуматься и из-за безжалостной статистики — ежегодно Литву покидают десятки тысяч человек. Живя далеко от родины, они платят налоги чужому государству, но у них нет права участвовать в его политической жизни. Так, к сожалению, случилось и на этот раз. При решении вопроса выхода Великобритании из ЕС у наших эмигрантов не было права голоса. Хотя это напрямую затронуло обеспечение их благополучия в чужом государстве, они не могли выразить свою политическую волю. Пока что единственная перспектива участвовать в демократических процессах страны — отречься от своей принадлежности к литовской нации, отказаться от своей самобытности, отказаться от своего гражданства. Хотим ли мы этого? Мы живем в 21 веке, поэтому пора смириться с реальностью и перестать жить в мечтах — эмиграция уже стала естественным и никого не удивляющим явлением. Поэтому давайте перестанем ограничивать свободу людей и предоставим им право на двойное гражданство. В ином случае, литовцы, на время уехавшие за границу за заработком, могут и не вернуться, а после отказа от гражданства своей страны желания приехать тем более не будет», — отметил политик.

Он выразил надежду, что Brexit будет тем событием, «которое, наконец, заставит задуматься и наших политиков». «Когда несколько сотен тысяч эмигрантов из Литвы начнут массово отказываться от литовского паспорта, показывать, что государство волнуется о них, будет слишком поздно», — заключил Мазуронис.

Напомним, с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году из Литвы эмигрировало по разным оценкам от 600 тыс. до одного млн жителей. Сейчас по официальной статистике в Литве проживает менее 2,9 млн человек.