Вашингтон, 29 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В рейтинге самых привлекательных работодателей мира для студентов со специализациями «бизнес» и «инжиниринг/IT» первое место сохраняет американская интернет-компания Google. Соответствующий доклад, как пишет РБК, обнародовала компания Universum, которая занимается исследованиями в сфере брендинга работодателя.

brandactive.com.ua Бренды

Рейтинг также продемонстрировал значительный рост привлекательности компании Apple для студентов со специализацией «бизнес». За 12 месяцев рейтинг производителя iPhone и iPad поднялся на 5 строчек.

Третье и четвертое места, как и прежде, заняли аудиторско-консалтинговая компания EY и инвестиционный банк Goldman Sachs. В первой десятке также находятся Microsoft, Deloitte, J.P. Morgan, L’Oréal и KPMG.

Отмечается, что в рейтинге для направления «инжиниринг/IT» на втором месте после Google расположилась компания Microsoft. Третье почетное место досталось Apple. В Топ-5 также вошли BMW Group и IBM.