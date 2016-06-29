Псков, 29 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 29 июня, у Партизанского камня на площади Победы состоялся митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, Псков особенно отмечает эту дату, так как на оккупированных фашистами территориях Псковской области с начала Великой Отечественной войны было организовано сопротивление врагу, которое по масштабности не сопоставимо ни с одной другой областью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свеча пямяти

«Здесь действовали 29 партизанских бригад общей численностью 57 тысяч человек. Из нашего Партизанского края в марте 1942 года был отправлен обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда», — отметил исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что в этой жестокой борьбе погибли более 6 тысяч партизан и подпольщиков.

«Наш Псковский край был оккупирован в первые недели войны, но никто не покорился. Сразу стали организовываться партизанские отряды. Большую помощь оказывало местное население», — отметил руководитель секции ветеранов партизан и подпольщиков Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Пскова Василий Куличков.

Память павших в войне собравшиеся почтили минутой молчания, к Партизанскому камню возложили цветы.