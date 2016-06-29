Чебоксары, 29 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления воспитанников детского сада в Новочебоксарске. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, в настоящее время число госпитализированных детей достигло 37.

today.kz Ребенок в больнице

Всего в больницу попали с признаками отравления 37 воспитанников новочебоксарского детского сада и двое работников дошкольного учреждения. Двое из них выписаны. «У остальных пострадавших состояние здоровья стабильное и не вызывает опасений, в ближайшее время будет решен вопрос о выписке», — сказал Олег Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления в Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Допрашиваются свидетели и пострадавшие. Следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора осмотрен детсад, изъяты пробы пищи и воды на предмет наличия в них возбудителей инфекции.

В настоящее время продолжается выяснение причины отравлений, по одной из версий причиной мог стать сальмонеллез. Отметим, что массовое отравление детей произошло в детском саду № 141 Иркутска. Всего с 25 по 29 июня зарегистрировано 16 случаев острых кишечных инфекций среди детей, у пятерых воспитанников дошкольного учреждения выявлен сальмонеллез.