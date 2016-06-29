Москва, 29 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков снижается с 10 до 5% от цены приобретенных товаров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, такие нормы содержатся в одобренном Советом Федерации законе о госрегулировании торговой деятельности в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Совета Федерации

Максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков снижается с 10% в ныне действующем законе до 5% от цены приобретенных продовольственных товаров. При этом любые другие вознаграждения запрещаются. Ретро-бонусы не будут начисляться на алкоголь и другие подакцизные товары. При расчете суммы ретро-бонуса не будет учитываться сумма НДС, предъявляемая к оплате в связи с приобретением данных товаров.

Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства для торговых сетей и их поставщиков серьезно увеличатся. В частности, создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети либо осуществляющим продажу продовольственных товаров торговой сети, будет наказываться административным штрафом для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс рублей, для юрлиц — от 2 до 5 млн рублей. Препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов также повлекут штрафы для юрлиц в размере до 5 млн рублей, для должностных лиц — до 40 тыс рублей. Навязывание контрагенту условий, запрещенных законом, будет наказываться административным штрафом для должностных лиц от 30 до 50 тыс рублей, для юрлиц — от 2 млн до 5 млн рублей.

Также устанавливаются штрафы за заключение между поставщиком и торговой сетью договора, по которому товар продается третьему лицу без перехода ему права собственности на товар, в том числе через заключение договора комиссии или договора поручения. За подобное нарушение должностных лиц оштрафуют на сумму от 10 тыс до 50 тыс рублей, юрлиц — от 1,5 млн до 4,5 млн рублей. Повторные, в течение года, нарушения установленных законом правил влекут за собой штрафы для должностных лиц в размере до 200 тыс рублей или дисквалификацию от 1 до 3 лет, размер максимального штрафа для юрлдиц составит 5 млн рублей. Срок давности, предусмотренный КоАП для привлечения к ответственности за данные нарушения, будет увеличен с 2 месяцев до 1 года.

Отсрочка оплаты приобретенных товаров уменьшается с 10 до 8 дней — для продовольствия со сроком годности наименее 10 дней, с 30 до 25 дней — для продовольствия со сроком годности от 10 до 30 дней, и с 45 до 40 дней — для продовольствия со сроком годности свыше 30 дней и для алкогольной продукции отечественного производства.

Читайте также: За нарушение антимонопольных правил в торговле оштрафуют до 5 млн рублей

Как ранее отметила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), закон серьезно защищает отечественного производителя. «Когда мы снижаем те издержки, которые сегодня несправедливо несут наши производители, тем самым мы оказываем фактическую реальную поддержку в пользу того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы инвестировать именно в развитие бизнеса, а не нести необоснованные затраты на бонусы, поборы и дискриминационные вознаграждения в пользу торговых сетей», — считает Яровая. По ее словам, закон поддержан союзами отечественных производителей.

Читайте также: Госдума приняла закон о торговле, снижающий размер ретробонусов

Закон также существенно усиливает меры антимонопольного регулирования, ФАС получает больше полномочий по контролю за исполнением норм закона. Предусматривается, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.