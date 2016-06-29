Тугулым, Свердловская область, 29 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. На Среднем Урале Тугулымская центральная районная больница и главврач учреждения оштрафованы на 100 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

В результате прокурорской проверки было установлено, что медицинское учреждение не представило в установленный срок информацию о принятии бывшей сотрудницы УФМС Ольги Морозовой на работу по трудовому договору на её прежнее место работы. По данному факту было возбуждено административное дело за привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывшая начальница территориального пункта УФМС России по Свердловской области в Тугулымском районе Ольга Морозова ранее привлекалась к ответственности за коррупционные действия. Суд признал её виновной в злоупотреблении служебными полномочиями, подлоге и получении взятки и назначил наказание в виде денежного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В 2015 году с апреля по август женщина за денежное вознаграждение дважды осуществила фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Причём регистрировала их по месту проживания своей знакомой, которая даже не знала об этом.

Напомним, что в отношении граждан, подстрекавших чиновницу к правонарушению, было также возбуждено дело. По одному из них вынесен приговор, и житель среднеазиатской республики оштрафован на 60 тысяч рублей. В отношении двух граждан закавказских республик расследование продолжается.