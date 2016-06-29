Киев, 29 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В ходе гражданской войны на Украине погибли более 9 тыс. человек, более 20 тыс. получили ранения. Такие данные привел помощник Генсека ООН Иван Шимонович в своем выступлении на Совете ООН по правам человека.

Василий Верещагин. Апофеоз войны (фрагмент). 1871

По его словам, погибли 9,4 тыс. человек, ранено — 21 тыс. 843 человека. Большинство из них погибли в результате «беспорядочных и непропорциональных обстрелов жилых кварталов» в 2014-м и в начале 2015 года.

Шимонович добавил, что количество погибших может быть больше. 9,4 тыс. — это приблизительные оценки управления верховного комиссара ООН по правам человека. Около 2 тыс. погибших — мирные жители.