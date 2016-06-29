Кувандык, Оренбургская область, 29 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В городе Кувандыке Оренбургской области в ночь с 28 на 29 июня на крыльце горбольницы обнаружен новорожденный. Сотрудники полиции ведут розыск матери, подкинувшей младенца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка в воспитательный дом. 1855

О находке правоохранительные органы проинформировала фельдшер. По ее словам, ночью на крыльце обнаружен младенец. Малыш был завернут в цветную простынь. Как определили врачи, после родов прошло около полутора часов. Малыш здоров, доношенный, находится в больнице.

Стоит отметить, что это не единичный случай с младенцами-подкидышами на востоке Оренбуржья. Весной 2016 года к подъезду дома № 68 по ул. Ленина подбросили сумку, в которой находился новорожденный. В 2015 году в Орске в кустах на улице Вяземской обнаружен грудной ребенок. Опять же в Орске осенью 2014 года в подъезде дома №8 по ул. Стасова в спортивной сумке оставлен новорожденный ребенок. В июне 2013 года на крыльце социально-реабилитационного центра «Росток» сторож обнаружил брошенного младенца. Родителями оказались граждане, ведущие асоциальный образ жизни и не желающие его менять.