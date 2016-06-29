Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. «Для успешного транзита через Россию нужно отладить работу таможни»

jewelerclub.info Зона таможенного контроля

На минувшей неделе стало известно о том, что Министерство по инвестициям и развитию Казахстана порекомендовало перевозчикам, везущим грузы с Украины в Казахстан через территорию России, изучить другие пути поставок. Как указывает казахстанская сторона, доставка грузов может осуществляться с помощью следующих маршрутов: через Грузию, Азербайджан и по Каспию на Актау и через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Транзит с Украины не является определяющим в общем объеме перевозок через территорию РФ, заявил в комментарии ИА «РЖД-Партнер.ру». генеральный секретарь Координационного совета по транссибирским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов. По его словам, объемы украинского транзита через территорию России небольшие, по большей части это зерно и сельскохозяйственная продукция. Он отмечает, что запрет никак не может даже незначительно повлиять на общий объем транзитных перевозок, который в основном составляют товары из Китая в Европу и обратно. «Эти грузы как шли, так, скорее всего, и будут идти привычным маршрутом», — убежден он.

Комментируя доставку товаров по маршруту через Азербайджан и Грузию на Актау, Бессонов отметил, что Киев уже провел пробные перевозки грузов, но, «как показала практика, первый блин оказался комом». Он указывает на неотработанность данного логистического решения. «Здесь мы видим, что перевозка очень многоступенчатая, получается как минимум четыре перевалки грузов только лишь в портах. А это серьезно сказывается на транзитном времени», — рассказывает генеральный секретарь КСТП.

Говоря о втором маршруте через Узбекистан и Туркмению с выходом на Иран и далее на Турцию, он отмечает, что взаимодействие железнодорожных администраций стран-участниц этого коридора еще не до конца отработано. Кроме того, на данном маршруте не полностью готова инфраструктура.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по транспорту Михаил Брячак в то же время отмечает, что для успешного транзита грузов через Россию нужно отладить работу Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России). По его словам, те издержки, которые сопряжены с перевозками в обход России, не идут в сравнение с проблемами, которые возникают при обработке грузов на отечественной таможне. Брячак указывает на забюрократизированность и высокий уровень коррупции в ФТС. Он подчеркивает, что механизм электронного документооборота, позволяющий в короткие сроки обработать грузы, так и не был введен на территории РФ до конца. Плюс ко всему отсутствие электронной таможни дает возможность развивать коррупцию. Это серьезная проблема, с которой сегодня сталкиваются перевозчики транзитных грузов. В результате не только Казахстан, но и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона при организации перевозок в Европу зачастую стараются обходить российскую территорию.

Напомним, что в своих рекомендациях перевозчикам казахстанское ведомство ссылается на указ президента РФ от 1 января 2016 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию РК через территорию РФ». Согласного указу, международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины в Казахстан осуществляются только с территории Белоруссии и только потом — России. При этом грузы с Украины должны следовать через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, с учетными талонами и установкой пломб на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Указ вступил в силу со дня официального опубликования и до 1 июля 2016 года.

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РЖД и Китайские железные дороги договорились сотрудничать в рамках «Нового Шелкового пути»

Президент ОАО РЖД Олег Белозёров и генеральный директор Китайских железных дорог Шэн Гуанцзу 25 июня в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РЖД, Россия и Китай выразили обоюдную заинтересованность в совместной реализации проектов в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути.

Согласно документу, стороны будут способствовать активному развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию РФ и Китая, а также других стран, в части сбалансированного развития инфраструктуры национальных участков коридоров. Кроме того, было высказано намерение развивать существующие и перспективные пограничные переходы между Китаем и Россией и железнодорожную инфраструктуру на подходах к ним.

РЖД и Китайские железные дороги также договорились способствовать формированию евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва — Пекин и реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань как приоритетного проекта этого коридора, рассказали в пресс-службе.

Напомним, по итогам своего визита в Китай Владимир Путин заявил о том, что Пекин и Москва до конца этого года согласуют строительство ВСМ Москва — Казань.

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«Перспективы Севморпути зависят от цен на нефть»

Будущее транзитных перевозок по Северному морскому пути (СМП) сильно зависит от фактора цен на нефть. Чем ниже цена, тем меньше разница в стоимости транспортировки грузов по традиционному пути через Суэцкий канал и по СМП. Об этом на минувшей неделе заявил журналистам в Архангельске министр транспорта России Максим Соколов.

Тем не менее, по его словам, с учетом сложностей и особенностей Севморпути, тяжелой ледовой обстановки, при низких ценах на нефть выбор перевозчиков и логистических компаний остается за традиционными путями. «Но при этом мы продолжаем целенаправленно делать все для развития Севморпути, и он будет задействован при внутренних перевозках и внешних перевозок российской экспортной грузовой базы в те же самые страны Юго-Восточной Азии и другие государства мира», — сказал Максим Соколов.

Министр добавил, что после введения в эксплуатацию в поселке Сабетта завода по сжижению газа объем перевалки грузов по трассе СМП увеличится в три раза на 17 млн тонн. Завод будет введен в эксплуатацию в следующем году. Соколов также отметил, что это будет дополнительным стимулом для перевозки транзитных грузов.

Напомним, что Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских Ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км. (через Суэцкий канал более 23 тыс. км.)

Отметим, что объем перевозок по СМП в 2015 году составил 5,4 млн тонн, что на 45,4% больше показателей 2014-го. По итогам прошлого года было осуществлено 18 транзитных рейсов, в том числе 8 рейсов судами под иностранным флагом, сообщает ИАА «ПортНьюс». Транзитные перевозки по Севморпути в 2015 году сократились в 6,9 раза относительно уровня 2014 года, до 39,6 тыс. тонн грузов

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Польша хочет стать воротами для Китая в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Польша будет служить воротами для китайских инвестиций в Европу. Об этом глава государства заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, который на прошлой неделе побывал с официальным визитом в Польше.

В свою очередь, китайский лидер подчеркнул, что стороны готовы «работать над укреплением польско-китайских отношений, чтобы эти отношения были классической моделью дружественного сотрудничества между государствами».

Си Цзиньпин отметил, что Польша является лидером в Центрально-Восточной Европе, а также важным членом ЕС, который находится на перекрестках Евразийского континента. «Это страна, через которую проходит Янтарный и Шелковый пути. Это большое преимущество в налаживании связей между Азией и Европой», — заявил китайский лидер.

Отметим, что 20 июня в Варшаве президенты Польши и Китая подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве. Кроме того, в этот же день лидеры побывали на торжественной церемонии по случаю прибытия из Китая нового контейнерного поезда под брендом China Railway Express на Центральный железнодорожный вокзал Варшавы. Состав преодолел путь от Чэнду, административного центра провинции Сычуан, до Варшавы через Казахстан, Россию и Белоруссию за двенадцать дней.

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Напомним, что ранее Дуда заявил о том, что польские власти и бизнес крайне заинтересованы в проектах, предусмотренных амбициозным инфраструктурным планом Китая. Благодаря своему расположению Польша может сыграть важную роль в реализации китайского мегапроекта по возрождению Шелкового пути, заявил президент.

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