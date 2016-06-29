Вашингтон, 29 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Канадский и американский режиссёр, сценарист и продюсер Джеймс Кэмерон, известный своими фильмами «Терминатор» (1984 год), «Титаник» (1997 год), «Аватар» (2009 год), не счёл вполне удачной ленту Дж. Дж. Абрамса «Звёздные войны: Пробуждение силы», сообщает Digital Spy.

premiere.fr Звёздные войны: Пробуждение силы. Съемки

Кэмерон сравнил седьмой эпизод киносаги с предыдущими частями, снятыми режиссёром Джорджем Лукасом. «По-моему, шесть фильмов, которыми занимался Джордж Лукас, были изобретательнее и смелее», — считает он.

По словам режиссёра, Абрамс использовал в новой картине уже имевшие ранее место приёмы, а также хорошо известных зрителю персонажей. «А новые герои пока введены в сюжет очень осторожно», — сказал он.

Также режиссёр отметил, что Абрамса как коллегу он уважает, а с Лукасом — вообще в дружеских отношениях, что, возможно, придаёт его оценке некоторую субъективность.

Напомним, что последним из фильмов о рыцарях джедаях «Звёздные войны» стал седьмой эпизод «Пробуждение силы». Мировая премьера фильма состоялась 14 декабря 2015 года в Лос-Анджелесе (США). Картина установила исторические рекорды по кассовым сборам: в первые же выходные в США сбор составил $248 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картина получила главную ежегодную премию MTV Movie Awards.

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