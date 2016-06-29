Москва, 29 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Темпы отзыва Банком России лицензий у кредитных организаций могут снизиться в 2017 году, но полностью этот процесс не будет приостановлен. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 29 июня директор аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Евгения Чернобай, комментируя отзыв лицензий 29 июня у двух банков: «Приско капитал Банк» и «Интеркредит».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ЦБ не держал в секрете свои планы по сокращению количества банков в рамках принятия мер по стабилизации банковской системы. Скорее всего, отзыв лицензий продолжится как минимум до конца 2016 года, после чего возможно снижение темпов отзыва лицензий, но не полное приостановление данного процесса», — отметила она.

По мнению эксперта, в большинстве случаев оправдан именно отзыв лицензии у банка, а не запуск процедуры санации. «Проведение процедуры санации занимает довольно длительное время и требует существенных затрат ресурсов. Пойти на санацию следует только при условии, что банк удовлетворяет определенным требованиям, и решение в проведении санации данного банка обосновано реальными причинами, например: банк является основополагающим для какого-либо региона или отрасли, банком не нарушены существенные требования нормативно-правовой базы в части регулирования банковской деятельности и прочее», — пояснила она.

При этом следует помнить о том, что объем ресурсов, направляемых на санацию банков — ограничен, что является «дополнительным фактором при отборе банков, которые подпадают под процедуру санации», указывает эксперт. При этом эксперт прогнозирует, что власти нескоро рассмотрят вопрос о страховании средств на счетах предприятий МСП, которые больше всего страдают от отзыва банковских лицензий. «Вряд ли стоить ожидать, что в ближайшее время вклады субъектов малого и среднего бизнеса, размещенные в банках, будут включены в систему страхования по аналогии со страхованием вкладов физических лиц», — считает Чернобай.

Банк России 29 июня отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух столичных банков — «Приско капитал банка» и банка «Интеркредит», сообщает пресс-служба регулятора. В обоих кредитных организациях введена временная администрация.