Москва, 29 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Совфед одобрил в закон, направленный на ужесточение условий деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов), передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. «Это тот случай, когда палата регионов оперативно откликнулась на запросы граждан. Мы довели дело до конца, приняли закон», — отметил спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Законом введен новый термин — профессиональный взыскатель, то есть коллектор. Установлены требования к уставному капиталу коллекторского агентства — не меньше 10 млн рублей. Коллекторское агентство будет обязано заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику.

Создается единый реестр коллекторских агентств, предусматривается, что правительством будет определен специальный уполномоченный орган, который будет следить за коллекторской деятельностью и выполнять надзорные функции. Закон устанавливает требования к сотрудникам коллекторских агентств: ими не смогут стать лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также против личности и государства.

Закон прописывает требования и к руководству организаций по взысканию долгов. Руководителем, членом коллегиальных органов управления не может являться специалист, уличенный ранее в нарушениях законодательства. Как и остальные сотрудники агентства, он не может иметь судимость, а также быть отстраненным по решению суда от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в течение 3 лет, предшествующих назначению. Кроме того, в профессиональной деятельности руководителя не должно быть фактов неисполнения судебных решений о взыскании задолженности на срок более 30 рабочих дней.

Закон ограничивает общение коллектора с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. Не допускается применение физической силы коллекторами, а также угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение.

Закон запрещает коллекторам взаимодействовать с недееспособными лицами, а также с гражданами, находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы и несовершеннолетними.

Коллектору запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо скрывать информацию об отправителе электронного сообщения.

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Право взыскивать просроченную задолженность будут иметь только банки и профессиональные взыскатели — коллекторы, включенные в реестр. МФО (микрофинансовые организации) не будут иметь право заниматься взысканием долгов. При этом право на покупку долгов у МФО сохраняется. Закон содержит также и другие поправки, касающиеся деятельности МФО — так, закон снижает максимальный размер процентов, которые МФО вправе начислить заемщику по договорам микрофинансирования, — с четырехкратного до трехкратного размера суммы займа. После возникновения просрочки возврата суммы займа или процентов по таким договорам МФО вправе продолжать начислять заемщику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга и только до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.