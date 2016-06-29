Калуга, 29 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в течение двух дней находился в Калужской области с ознакомительной рабочей поездкой.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в кабинете министров Калужской области, в сопровождении калужского губернатора Анатолия Артамонова гость с Сахалина Олег Кожемяко посетил индустриальный парк «Ворсино».

В настоящее время на площадках парка реализуется более 30 инвестиционных проектов, работает 18 предприятий, строится еще десять. В логистическом центре «Фрейт Вилладж Ворсино» для глав регионов провели презентацию возможностей данного мультимодального терминала. При этом акцент был сделан на имеющийся здесь потенциал по приему и качественному хранению продовольственных грузов, прибывающих издалека, а также их дальнейшую транспортировку в различные регионы страны.

Программа второго дня поездки главы Сахалинской области включала знакомство с калужским агропромышленным комплексом, в частности, с эффективным опытом внедрения прогрессивных технологий в животноводстве и производстве молока. Олег Кожемяко посетил крупнейший в области роботизированный комплекс «Калужская Нива», ферму «РемпутьмашАгро», крестьянское хозяйство Ивана Пугачева, ООО «Живой источник». Кроме того, он побывал в Центре генетики «Ангус» и тепличном комплексе «Агроинвест».

Подводя итог своей рабочей поездки, губернатор Сахалинской области высоко оценил калужский опыт в создании благоприятного инвестклимата во многих сферах: «Мы направим сюда специалистов для его более детального изучения».

Сахалинский губернатор отметил Калужский регион как лидера в развитии молочного животноводства, особенно в роботизации ферм. «Успешные модели, которые отработаны в Калужской области, мы будем применять у себя в регионе», — подчеркнул Олег Кожемяко.

По словам губернатора области Анатолия Артамонова, калужане готовы оказывать необходимое содействие в передаче наработанных практик в экономике и сельском хозяйстве.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что Сахалин богат рыбными ресурсами, которые можно было бы напрямую поставлять в торговую сферу региона, а также организовать здесь их переработку. «Это для нас и новые инвестиции, и новое производство, и новые рабочие места», — резюмировал он.

По мнению глав двух субъектов России, активное взаимодействие регионов позволит более успешно решать социально-экономические задачи территорий.