Грозный, 29 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Чечне дан старт избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления. В республике предстоит выбрать 2215 депутатов. Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе главы и правительства региона, новых депутатов в местные советы должны избрать жители двух городов, 15 районов и 179 поселений.

Scott Maxwell Выборы

Согласно принятым в этих муниципалитетах и населенных пунктах законов, выборы будут проходить по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам кандидатов от избирательных объединений, в Грозном и Аргуне, а также 15 муниципальных районах и 19 поселениях. В остальных 160 поселениях депутатов изберут по мажоритарной системе — большинством голосов избирателей.

Читайте также: Парламент Чечни объявил о самороспуске

Претенденты на пост главы Чечни определятся до 4 июля

Напомним, в единый день голосования в Чечне также пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ и выборы главы республики. Полномочия Рамзана Кадырова на посту руководителя Чечни закончились в марте нынешнего года. Президент РФ назначил его исполняющим обязанности главы региона до выборов нового руководителя в единый день голосования. Главу республики будут выбирать прямым голосованием.

Кроме того, 16 июня парламент Чеченской Республики принял решение о самороспуске и прекратил свою деятельность. Внеочередные выборы парламента также состоятся в сентябре 2016 года. Депутаты законодательного органа власти не доработали два года до окончания срока полномочий в связи с тем, что они решили сэкономить на выборах и провести все выборные кампании в республике в один день — 18 сентября 2016 года.