Москва, 29 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Брат арестованного в Москве губернатора Кировской области Никиты Белых Александр Белых подал рапорт об увольнении из Генеральной прокуратуры РФ, сообщает Life.

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По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, Белых уволился по собственному желанию. Заявление удовлетворено руководством. Он возглавлял управление Генпрокуратуры по Приволжскому федеральному округу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы. Мужчину подозревают в получении взятки в 400 тыс. евро (24,1 млн рублей).

По версии следствия, чиновник получил взятки, чтобы совершить некие действия в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания.