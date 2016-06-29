Москва, 29 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. 72% жителей России поддерживает развитие отечественных технологий, исключающих обработку данных российских потребителей за рубежом. Не являются сторонниками продвижения этого направления отечественной индустрии 11% респондентов. Ещё 14% признались, что им всё равно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

PublicDomainPictures Банковские карты

Создание национальной платежной системы банковских карт поддерживает 87% российских граждан, 6% высказываются против и 7% затрудняются с ответом. Больше всего сторонников российской платежной системы среди граждан в возрасте от 35 до 44 (62%) и от 45 до 59 лет (64%), а также среди регулярных пользователей банковских карт (65% от тех, кто чаще оплачивает покупки банковской картой).

Основные ожидания граждан РФ как потенциальных пользователей карт национальной платежной системы связаны со стабильной и бесперебойной работой (25%), большей защищенностью данных, чем у зарубежных конкурентов (19%), обеспечением независимости от зарубежных платёжных систем (13%).

О том, что выпуск и обслуживание банковских карт национальной платежной системы «Мир» уже реализуется, в той или иной степени знают 44% жителей России.

Опрос среди взрослого населения страны (18 лет и старше) проведен 21−23 июня 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.