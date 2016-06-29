Вашингтон, 29 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Пользователям устройств Apple угрожает новый вирус, его создатели рассылают электронные письма от лица техподдержки компании, сообщает разработчик антивирусных решений ESET.

Meredin Гусеница

По данным специалистов ESET, участились случаи получения сообщений от лица Apple Service, в которых содержится сообщение о якобы имеющемся в базе данных iTunes вирусе.

Пользователю предлагается перейти на фишинговый сайт и «срочно перепроверить личные данные и банковские реквизиты». Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт, имитирующий стартовую страницу iTunes Connect. Там мошенники предлагают ввести Apple ID и пароль.

После ввода данных пользователя перенаправят на страницу «подтверждения» аккаунта iTunes. Эксперты советуют обращать внимание на ссылки и игнорировать спам. Также может помочь установка антивируса с функцией защиты от фишинга.