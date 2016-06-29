Москва, 29 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Спрос на люксовые модели автомобилей в России продолжает расти. С января по май 2016 года новых автомобилей Bentley в нашей стране было продано на 27% больше, чем год назад, сообщает «АВТОСТАТ».

incar.tw Bentley Bentayga

За пять месяцев 2016 года в нашей стране было продано 114 люксовых автомашин этой марки, включая 35 внедорожников Bentayga. За аналогичный период прошлого года продажи Bentley в России составили 90 единиц. Рост продаж составил 27%.

64% проданных в России люксовых автомобилей бренда Bentley остались в Москве и в Подмосковье, 13 автомобилей отправились в Санкт-Петербург.

Среди других российских регионов лидером по спросу на продукцию Bentley стал Краснодарский край, где было куплено 7 автомобилей. Три автомашины этого бренда появятся на дорогах Свердловской области, по две — в Красноярском крае, Дагестане и Республике Северная Осетия — Алания. Жители Барнаула, Обнинска, Пензы, Перми, Саратова, Калининграда, Ставрополя, Новосибирска, Иркутска, Иваново, Курска и кабардино-балкарского Баксана купили по одному роскошному автомобилю Bentley.

Напомним, российский рынок новых легковых автомобилей продолжает сокращаться по причинам экономического кризиса и падения курса рубля. Сокращение объёмов продаж новых автомобилей за год достигло в России 40%.