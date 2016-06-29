Москва, 29 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум.



m.g.abw.by Акцизный алкоголь

Министерство финансов будет стимулировать введение ЕГАИС в субъектах РФ переходом к распределению доходов от акцизов на алкоголь с учетом его розничных продаж. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления в Совфеде.

«В целях стимулирования введения ЕГАИС в субъектах РФ, в целях стимулирования улучшения администрирования поступления акцизов от алкогольной продукции, мы считаем возможным включить положение о том, чтобы распределялись акцизы с учетом не только производства алкогольной продукции, но и с учетом розничных продаж в субъекте РФ», — сказал он.

«Здесь уже вопросы продажи водки или ликеро-водочных изделий будут находиться в компетенции субъектов РФ, и контроль за этим немаловажен — мы считаем, что первые шаги уже дали результаты, и мы здесь имеем большой потенциал наращивания доходов в бюджетах регионов», — заметил министр.

Процесс внедрения нового механизма министр пообещал производить постепенно. «Распределять акцизы с учетом розничных продаж, которые будут фиксироваться в системе ЕГАИС — мы считаем, что этот механизм можно уже постепенно начинать запускать», — подчеркнул Силуанов