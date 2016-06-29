Москва, 29 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил сочувствие жертвам теракта, произошедшего накануне в Стамбуле. Об этом он заявил 29 июня в ходе первой Германо-Российской встречи учеников гимназии Бад-Зальцунген, средней школы 12 Ржева и Немецкой школы при посольстве Германии в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы сожалеем, мы сочувствуем жертвам теракта, который произошел вчера», — сказал Путин.

По его словам, проекты, подобные встрече главы государства и учеников, «и создают такой климат, который не позволяет совершаться таким ужасным вещам», как теракт в Турции.

Напомним, три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле вечером 28 июня. По последним данным, теракт унёс жизни 43 человек, ещё 147 человек получили ранения. В турецком руководстве уже заявили о причастности к теракту запрещённой в России организации «Исламское государство».