Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга направит в Государственную думу законопроект, который резко ужесточает наказания за нарушения при вождении судов. Проект законодательной инициативы «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за отдельные административные правонарушения на транспорте» депутаты поддержали на пленарном заседании Заксобрания в среду, 29 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, штраф за управление судном без документов предлагается увеличить с нынешних 1,5 тыс. до 15−30 тыс. рублей. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за управление судном в состоянии алкогольного опьянения — с 1,5−2 тыс. до 30 тыс. рублей. За это же нарушение документ предлагает наказывать лишением прав на 1−2 года. В законопроекте также прописано аналогичное наказание за отказ лица, управляющего судном, пройти медицинское освидетельствование.

Таким образом, наказания для нарушителей правил судовождения фактически уравняются с санкциями за те же нарушения для водителей наземных транспортных средств.

Как отмечают авторы документа, для Петербурга и других городов, имеющих выходы к воде, проект особенно актуален, так как в последнее время все чаще наблюдаются административные нарушения в акваториях. Это обусловлено «резким приростом парка маломерных судов, находящихся в частном владении», а также низким уровнем санкций за такие нарушения.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 2015 году в городе не было допущено ни одной аварии с маломерными судами. В 2014 году было две таких аварии, в которых погибли 2 человека. За минувший год вынесено 826 постановлений об административных правонарушениях на воде.