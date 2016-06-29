Чебоксары, 29 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии начинается выдвижение кандидатов в Госдуму России и Госсовет республики. В региональный ЦИК подали документы первые претенденты на депутатские мандаты. Между тем, наблюдатели опасаются, что на предстоящих выборах в республике может быть в полную силу использован административный ресурс — в частности, приводя в числе аргументов составы территориальных избирательных комиссий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

28 июня ЦИК Чувашии принял документы у двух кандидатов-самовыдвиженцев в депутаты Госдумы России, ранее их имена в политике не звучали. По Канашскому одномандатному округу выдвинулась беспартийная 40-летняя Ксения Прокопьева, по Чебоксарскому округу — 65-летний пенсионер Валентин Сретенский. Оба претендента — из Чебоксар. Сегодня, 29 июня, начинается выдвижение кандидатов в Госсовет Чувашии шестого созыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27−28 июня списки кандидатов по итогам съездов сформировали «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Чувашских единороссов на выборах в Госдуму будут представлять четыре человека. В партийный список (региональная группа №16: Чувашия, Нижегородская область, Мордовия, Марий Эл) вошли депутат Госдумы Алена Аршинова (номер 5), вице-спикер Госсовета Чувашии Николай Малов (номер 10) и чебоксарский депутат Николай Владимиров (номер 13). По Чебоксарскому одномандатному округу партия утвердила в качестве кандидата главу Чебоксар Леонида Черкесова, а Канашский одномандатный округ оставила свободным — ранее высказывалось мнение, что единороссы готовы уступить его главе комитета Госдумы, лидеру чувашских справороссов Анатолию Аксакову. Отметим, что Аксаков по итогам съезда «Справедливой России» не пошёл по партсписку и заявлен исключительно по Канашскому округу.

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От чувашских справороссов также заявлены депутаты Госсовета Олег Николаев (первый номер партсписка в региональной группе и по Чебоксарскому округу), Игорь Моляков (номер 4) и Сергей Семенов (номер 5). От чувашских коммунистов планируется выдвинуть депутата Госдумы, бессменного лидера регионального отделения КПРФ Валентина Шурчанова (первый номер партсписка в региональной группе и по Чебоксарскому округу), Аллу Пшеничную (номер 5) и бывшего члена «Единой России» Григория Данилова (по Канашскому округу). Чувашских либерал-демократов на выборах будут представлять Константин Степанов, Владимир Ямангеев, Сергей Белобаев и Николай Слепнев.

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Между тем, оппозиция, общественники и эксперты не исключают, что в Чувашии на предстоящих выборах может быть в полную силу использован административный ресурс. Чувашское общественное движение «Наблюдатель» проанализировало состав территориальных избирательных комиссий (ТИК), отметив, что «из 28 председателей ТИКов лишь двое не являются работниками местных администраций, либо бюджетных организаций». Кроме того, в составы комиссий включено «чрезмерное количество лиц», работающих непосредственно в администрациях муниципальных образований или в бюджетных и казенных учреждениях. Такие члены ТИКов фактически «находятся в подчинении вышестоящей комиссии и серьезным образом подрывают принцип независимости члена комиссии при принятии решений», считают составители доклада.

По мнению общественников, это создаёт «высочайшие риски» использования административного ресурса на выборах. «Сформированные составы ТИКов не могут вызывать доверие ко всей процедуре выборов и дают серьезные основания считать, что на предстоящих выборах будет использован административный ресурс», — полагает руководитель движения Алексей Глухов.

Напомним, на предпоследней сессии Госсовета лидер фракции справороссов Игорь Моляков едва не лишился права голоса за свои слова об особенностях прошедших в Чувашии праймериз и использовании административного ресурса, «когда безобразнейшим образом правящая партия» использовала бюджетников. В июне на заседании экспертного клуба «Регион» директор Института избирательных технологий Евгений Сучков высказывал мнение, что нынешний глава республики Михаил Игнатьев «более авторитарен и склонен к использованию административного ресурса».

«Нынешний глава Чувашии в отличие от предыдущего (первого президента Чувашии, ныне — первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова, ИА REGNUM) более авторитарен и склонен к использованию административного ресурса», — высказал мнение эксперт, комментируя прошедшие в Чувашии праймериз. Эксперт полагает, что это может обернуться фальсификациями на сентябрьских выборах. «На предстоящих выборах это может обернуться попыткой фальсификации результатов и тотальным давлением на глав районов с целью обеспечения любыми методами нужного процента голосов за партию», — считает директор Института избирательных технологий.