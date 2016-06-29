Москва, 29 июня, 2016, 12:01 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Бюджетный дефицит за первое полугодие 2016 года составил 4,3% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

«Дефицит составил 4,3% ВВП. Это значительно больше, чем мы предусматриваем по году», — сказал Силуанов

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он возрос на 2,2% ВВП», — подчеркнул министр.

Связан резко возросший дефицит со снижением доходов, которые составили 15,1% ВВП, добавил он. «В первую очередь это снижение нефтегазовых поступлений примерно на 30%. В целом доходы сократились на 12%, доля нефтегазовых доходов сократилась до 36%», — пояснил Силуанов.

При этом, согласно оценкам министерства финансов, цена на нефть к концу 2016 года будет на уровне $40 за баррель. «Мы видим, что цена на нефть сегодня совершенно другая — $37−38 за баррель с начала года, и, по оценке, за год мы ожидаем примерно около $40», — заявил Силуанов.

«В этих условиях объем доходов будет меньше примерно на 700 млрд рублей, чем мы закладывали изначально в закон о бюджете», — добавил он.