Москва, 29 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановила полеты в турецкий город Стамбул, в аэропорту которого 28 июня произошел крупный террористический акт. Об этом сообщается на сайте российской авиакомпании.

aeroflot.ru Аэрофлот

«В связи с закрытием аэропорта Стамбула «Аэрофлот» объявляет об изменении в расписании рейсов в/из Стамбула 28−29 июня 2016 г, — говорится в сообщении. — 28 июня рейсы SU2134/SU2135 по маршруту Шереметьево-Стамбул-Шереметьево отменены. 29 июня рейсы SU2136/SU2137 по маршруту Шереметьево-Стамбул-Шереметьево отменены».

Отмечается, что пассажиры данных авиарейсов могут сдать билеты или перенести дату вылета на более позднее число без штрафных санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов. Затем неизвестный на автостоянке открыл прицельный огонь из автомата по выбегающим из здания воздушной гавани пассажирам.

По последним данным, в результате кровавой акции погибли более 35 человек, еще более 100 получили ранения.

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