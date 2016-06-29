Москва, 29 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Нельзя забывать о колоссальных потерях во время Великой Отечественной войны во избежание повторения военных сценариев в будущем. Об этом 29 июня в ходе первой Германо-Российской встречи учеников гимназии Бад-Зальцунген, средней школы 12 Ржева и Немецкой школы при посольстве Германии в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Каска советского солдата в Сталинграде. Разбор завалов, осень 1945

«Наши народы — народ Германии, народ Советского Союза — в потерях Советского Союза свыше 70% — это потери Российской Федерации — понесли самые колоссальные потери. Конечно, помнить об этом обязательно нужно для того, чтобы ничего подобного в истории человечества в будущем не произошло», — сказал Путин.

Напомним, визит главы государства был организован в рамках проекта «Работа во имя мира — примирение над могилами», осуществляемого Немецкой школой в Москве при поддержке Народного союза по уходу за солдатскими могилами и посольства Германии.