Вашингтон, 29 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Скотти Мур, гитарист Элвиса Пресли, скончался в 84-летнем возрасте, сообщает телеканал NBC.

Dana Spiardi Скотти Мур и Элвис Пресли

Музыкант скончался после нескольких месяцев болезни в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

Скотти Мур начал осваивать игру на гитаре, когда ему было восемь лет.

До знакомства с Элвисом Пресли в 1954 году он был лидером музыкальной группы Starlite Wranglers. Вместе с басистом Биллом Блэком и Элвисом Пресли Мур входил в трио Blue Moon Boys. Он продолжил работать с Пресли и после начала сотрудничества певца с компанией RCA Records.

Мур был включен в Зал славы рок-н-ролла и занимал 44-е место в рейтинге 100 лучших гитаристов всех времён.