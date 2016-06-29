Брюссель, 29 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Лидеры стран-членов начали переговоры в Брюсселе, на которых впервые не будет представлена Великобритания, сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

После первого дня переговоров, в ходе которого Соединенное Королевство участвовало, страны-члены ЕС пришли к единому мнению относительно того, что Лондону необходимо дать время, прежде чем страна начнет официальный процесс выхода из Евросоюза.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о том, что Великобритания не сможет выбирать по своему усмотрению условия будущих отношений с блоком, а также подчеркнула, что пока не начат официальный процесс выхода, никаких переговоров — официальных или неофициальных — с Лондоном не будет.

По завершении переговоров Дэвид Кэмерон отметил, что основной причиной такого результата референдума были опасения граждан страны относительно свободного перемещения между странами блока — что также вызывает озабоченность и у других стран союза.

Несмотря на согласие лидеров оставшихся 27 стран-членов ЕС о том, что Лондону нужно время, лидеры государств блока — которых поддержали главы учреждений ЕС — подчеркнули, что они не будут ждать вечно.

Многие в ЕС выступают за как можно скорейший выход Великобритании, чтобы остановить распространение евроскептических настроений, ограничить экономическую нестабильность, а также чтобы приступить к осуществлению новых масштабных инициатив в области безопасности, экономического роста и занятости.

По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Великобритания не может «размышлять месяцами» о выходе из блока. Его слова соответствуют наиболее распространенному мнению в ЕС, что процесс, который начавшись должен быть доведен до конца в течение двух лет, должен стартовать к концу года.

Чиновник ЕС также выступил с критикой сторонников выхода за то, что они не подготовились к своей возможной победе.

«Я думал, раз хотят выйти, то у них должен быть план», — отметил он. «Его у них нет», — добавил Юнкер, заметив, что если лидер кампании за выход Великобритании сядет в кресло премьер-министра, то процесс выхода должен начаться уже на следующий день.

В свою очередь, действующий глава британского правительства заявил, что выбирать, когда запускать процесс выхода в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения является «суверенным правом» Соединенного Королевства.

Лидеры ЕС также настаивали на необходимости для Великобритании принять четыре фундаментальных свободы, прежде всего, свободу перемещения, если Лондон хочет сохранить доступ на общий рынок блока. В частности, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил: «Нельзя сказать: «Я с тобой развожусь, но буду жить с тобой несколько дней в году».

Напомним, одним из пунктов кампании сторонников выхода Соединенного Королевства из Евросоюза было утверждение, что нахождение в блоке способствует иммиграции в королевство из-за политики Брюсселя, которая предполагает свободу перемещения для граждан стран-членов блока.

Также члены лагеря, выступающего за выход Соединенного Королевства из ЕС, отмечали, что Великобритания сохранит близкие отношения с ЕС, в том числе в плане доступа британских товаров и услуг на общий рынок ЕС, по примеру Норвегии и Швейцарии.