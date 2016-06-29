Париж, 29 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности Франции необходимо немедленно отменить Шенгенскую зону. Об этом, как передает RT, заявила лидер французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Crunky Шенгенская виза

«Мы («Национальный фронт») требуем немедленной отмены Шенгена для обеспечения нашей безопасности» — сказала Ле Пен.

25 июня глава «Национального фронта» Марин Ле Пен после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейском дворце сообщила, что властям Франции нужно провести референдум по вопросу выхода страны из Европейского союза (ЕС).

«Мы («Национальный фронт») выступаем за организацию референдума, чтобы французы могли выбрать: желают ли они оставаться в ЕС или нет», — сообщила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании прошел референдум, на котором большинство граждан страны — 51,9% — проголосовали за выход из состава ЕС. 24 июня, после объявления результатов плебисцита премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку до съезда Консервативной партии Великобритании.

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