Калининград, 29 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Калининградские таможенники задержали крупную партию сигарет, которую водитель пытался нелегально вывезти в Литве. Как сообщили сегодня, 29 июня, корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, 3748 пачек сигарет были спрятаны в полу автомобиля «Мерседес».

Пресс-служба Калининградской таможни Спрятанные в машине калининградца сигареты

Таможенники демонтировали пассажирские и водительское кресла и настил, находившийся на полу. Именно там, в полостях и были обнаружены сигареты Golden Gate без акцизных марок.

Автомобиль, послуживший тайником, а также табачные изделия изъяты. В отношении калининградца возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 по ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товара от таможенного контроля»).

В таможне отметили, что регулярно задерживают подобную табачную контрабанду. Не так давно водитель спрятал сигареты даже под рулевым колесом.